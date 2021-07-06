В программе «On Target с Капитаном Гари Табах» российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков заявил, что, будучи при власти и имея определенные выгоды, он все равно пытался никогда не изменять своим принципам.

Как рассказывает политик, в начале этого века он выступал за то, чтобы интегрировать Российскую Федерацию в мировую цивилизацию. В то же время он отмечает, что от своих намерений не отказывается до сих пор. «Просто власть сошла с ума и пошла в обратную сторону», - объясняет Гудков.

Он добавляет, что ему довелось в этот момент быть на встречном движении власти, но вместе с ней он продолжать свою политическую деятельность не хотел. Политик рассуждает, что в таком случае существует угроза построения в России мафиозной диктатуры, а власть он называет бандитами.

Как вспоминает Гудков, все считали, что в Думе на него смотрят как на белую ворону, ведь только он голосовал против. Но сам он отрицает такое отношение к себе. «Со мной хотели все общаться, ну кроме совсем отмороженных. Меня часто звали поговорить в депутатское кафе, где говорили: молодец Дима, мы тебя поддерживаем, но мы так не можем», - рассказывает политик. Он объясняет, что депутаты боялись потерять свой бизнес, ведь его могли просто забрать за неправильные действия.

Также политик отмечает, что депутаты на самом деле хотели и ждали его возвращения в Думу, что там так и не появилось независимых групп. Поэтому Гудков сравнивает Думу с казармой в армии: все должны четко выполнять приказы. «Голосовать все должны так, как им скажут и нет никакой дискуссии», - заключает он.

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