Правомерно ли заходить в квартиру и описывать имущество за задолженность по коммуналке? На этот вопрос ответил эксперт по юридическим вопросам Роман Тытыкало журналистке Любви Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.
«Коллекторы этого делать не могут. Такие случаи описания имущества есть и довольно много за любые долги, здесь могут быть просто расписки, могут быть коммунальные долги и какие угодно. Исполнительная служба, а сейчас в Украине работает государственная исполнительная служба и частная исполнительная служба, соответственно, один из способов выполнения решений - это описание движимого имущества», - рассказал он.
Тытыкало сказал, что законодатель предусматривает, что прежде чем продавать квартиру надо продать движимое имущество, поскольку квартира является ценным имущество, поэтому надо продать менее ценное движимое имущество, с него получить средства и за счет этого погасить задолженность.
«Хуже было бы, если бы они приходили и сразу продавали квартиру, то есть коллекторы не приходят описывать имущество - это незаконно и такого не может быть, потому что это посягательство на частную собственность и без правовых оснований такого делать нельзя. И мы действительно имеем проблему, когда человек прав или не прав, имеет задолженность или нет, а его какой-то неизвестный с неизвестного телефона начинает терроризировать», - резюмировал он.
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