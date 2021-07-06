В программе «Субъективно с Андреем Пелюховским» общественный деятель, лидер партии «Сила нации» Андрей Пелюховский раскритиковал решение Александра Лукашенко закрыть украинско-белорусскую границу и объяснил, почему президенту Беларуси не выгоден мир и стабильность в Украине

По словам Пелюховского, Лукашенко, как по команде, закрыл границу сразу после заявлений Путина о внешнем управлении Украины, мотивируя это решения якобы борьбой с контрабандой оружия. Это, по его мнению, показывает слабость Лукашенко.

«У него серьезный тоталитарный режим, у него везде рука на пульсе, он что, не может противостоять двум-трем негодяям, если действительно имеют место такие случаи? Но мы ни разу не слышали об этих инцидентах. Перекрыв границы, Лукашенко тем самым показал черную неблагодарность», - заявил Пелюховский.

Он напомнил, что в 2014 году белорусская авиакомпания была практически на грани банкротства, но ввиду того, что в Украине начались военные действия и конфликт с РФ, весь транзит, который шел через Украину, пошел через Беларусь.

Все подумали, что это временный фактор, а это, кстати, десятки тысяч долларов чистой прибыли. Я обратил внимание, что за несколько лет за наши с вами деньги, за наш транзит Лукашенко построил большой серьезный аэропорт. И он не останавливается и строит логистические центры. Я задаю теперь вопрос, а Беларуси выгодно вообще, чтоб наступил мир в Украине?», - говорит Пелюховский.

Он высказал мнение, что Лукашенко не хочет, чтобы в нашей стране закончилась война, так как тогда весь транзит вернется назад через Украину – это намного выгодней и удобней многим бизнесменам, которые отправляют свои товары в Европу через нас.

«К сожалению, я еще раз убедился, что мир и процветание Украины нужны только украинцам», - заявил Пелюховский.

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