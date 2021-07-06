В новой программе «Говорит и рассказывает Карасев» украинский политолог Вадим Карасев рассказал, что хочется, чтобы в Украине внутренний чемпионат по футболу был такой же инвестиционно привлекательным как в Британии, Германии или Франции.

«В Украине нужны конкурентные чемпионаты с сильнейшим подбором команд с хорошими игроками, которые учатся играть в ходе своих национальных чемпионатов, то есть в Украине должен быть полноценный чемпионат, а не дерби двух команд. Фактически на сегодня в Украине есть две сильнейшие команды – «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк, возможно Ярославский возродит харьковский «Металлист» и появится еще одна хорошая команда», - подчеркнул он.

Карасев сообщил, что две приличных футбольных команды на такую страну как Украина - это ничтожно мало, поэтому хотеть, чтобы наша сборная все время побеждала и выходила в финал чемпионата Европы – это нереальное желание. Возможно, нам нужно определиться, какой футбол у нас должен быть, считает он, капиталистический или постсоветский.

«Футболисты должны играть, забивать и приносить стране спортивные победы. И главное, чтобы это был не только победный, но и современный, модный футбол, чем всегда гордилась Украина. «Динамо» Киев с Лобановским были не просто хорошей футбольной командой, а были законодателями футбольной моды и это воспринимали и принимали немцы, это принимали голландцы, французы и вот о чем надо думать, как вернуть былую славу украинского футбола», - резюмировал он.

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