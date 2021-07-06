Российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков уверен, что Украина идет совершенно по другому пути, чем Россия и рассказал кому же на самом деле принадлежит Крым в программе « On Target с Капитаном Гари Табах» .

«Очень хотелось бы, чтобы Украина стала успешным примером как демократический выбор дает результат для экономики страны, влияет на качество и уровень жизни. Успешная Украина будет одним из факторов, который повлияет на перемены внутри России. С ответом на вопрос чей Крым я определился еще в 2014 году, когда отказался голосовать за аннексию», - подчеркнул он.

Гудков рассказал, что они тогда организовывали Марш Мира и он говорил, к чему это все приведет. По его словам, аннексия Крыма – нарушение международного права и за это придется отвечать будущим поколениям, к сожалению, в России.

«И мы эту проблему никак не обойдем, ее нужно будет как-то решать, а вот как решать – сложный вопрос. Сейчас на этот вопрос никто не сможет ответить, если серьезно об этом говорить, потому что все решения проводились не только через указы президента, а через парламент» - сказал он.

Гудков уверен, что в будущем, если придет нормальная власть в России, то они должны признать факт нарушения международного права, вывести все войска, сесть за стол переговоров и искать решение.

«Это будет лет через десять, но будет, однако перед этим надо рассказать гражданам России как это все было организовано, потому что информация в России подавалась однобоко», - резюмировал он.

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