В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский высказал свое мнение относительно закона о покупке недвижимости.

Как сообщает гость программы, льготы на налогообложение при покупке или продаже первого объекта недвижимости больше нет. «Ранее была льгота 5%, сейчас будет полная уплата НДС – до 20%», - отмечает он. Итак, Павловский констатирует, что жилье на первичном рынке подорожает на 20%.

Но эксперт подчеркивает, что это касается первой покупки и именно покупки жилья у застройщика. «Они переводят это повышение цены, как всегда у нас, на конечного потребителя», - предупреждает он.

То есть, говорит Павловский, больше придется платить простым гражданам, так работает НДС: платить должен тот, кто последний перечисляет средства. «Вот они будут покупать себе жилье, и им это жилье станет в конечном случае на 20% дороже», - констатирует он.

Попутно эксперт рассказывает о судьбе тех граждан, что вложили деньги в новостройку, но не выплатили сумму полностью. По его словам, закон не имеет обратной силы, если человек инвестировал и заключил соглашение до того, как приняли закон. «То есть тех, кто успел подписать соответствующие договоры и проплатить деньги до его принятия, это не будет касаться», - подчеркивает Павловский.

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