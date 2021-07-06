Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев), передает znaj.ua.

«Может возникнуть непонимание значения этого праздника, если рассматривать его просто как праздник относящейся только к Иоанну Крестителю. И совсем в другом свете предстанет его рождение в связи с другим Рождением – Рождеством Господа нашего Иисуса Христа.

После явления архангела Гавриилу священнику Захарии с обещанием о рождении сына, евангелист Лука рассказывает о Благовещении. Он возвещает Деве Марии: «Вот и Елизавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц» (Лук.1:36). Итак, два сына, два мальчика, два рождества: предтечи и Миссии, Пророка и Господа, Проповедника покаяния и Спасителя мира», - объяснил епископ Сильвестр.

Владыка рассказал о служении Иоанна Пророка: «Обличение грехов, призыв к покаянию, и прежде всего, проповедь грядущего Миссии». «Иисус Христос называет Иоанна пророком, и больше пророка. Потому что все ветхозаветные пророки ожидали Миссию, пророчествами о нем, но только Иоанну судилось быть свидетелем и участником прихода Миссии. И это делает Иоанна большим пророка, потому что он увидел результат своих пророчествованный», - сказал он.

Ректор КДАиС напомнил, что все праздники, все богослужения, все священнодействия дают возможность через участие в них получить очищение, «и в этом очищении получить нравственное назидание и руководство к жизни».

«Для христиан, живущих две тысячи лет спустя после святого Иоанна Крестителя, его образ, его личность, его служение не должны быть лишь только историей. Издавна, святой Иоанн Предтеча церковными авторами величался земным ангелом, то есть человеком живущим жизнью равной совершенству ангелов. Это высокий идеал. Каждый должен стремится подражать тем святым, которых чествуем, подражать хотя бы некоторым их чертам», - подытожил епископ Сильвестр.