7 июля в 10.30 в Печерском суде Киева состоится рассмотрение дела по иску Сергея Сивохо против трех ветеранов российско-украинской войны, которые якобы напали на него во время презентации «Платформы единства и примирения». Об этом сообщает пресс-служба «Национального Корпуса».

Напомним, что инцидент произошел 12 марта 2020 года. Сергей Сивохо, который в то время занимал должность советника Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, инициировал и организовал так называемую «Платформу единства и примирения». В знак протеста против каких-либо переговоров с российскими боевиками и представителями оккупационных режимов «ЛДНР» группа ветеранов и националистов сорвала мероприятие. В ходе конфликта Сивохо упал, а позже подал иск в суд за это против ветеранов российско-украинской войны, представителей “Нацкорпуса” Сергея Тамарина, Александра Волкова и Юрия Капли.