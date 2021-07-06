Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» рассказал о вреде от налогов. По словам эксперта, Запад тоже нас загоняет в долги и налоги, но даёт взамен перспективы.

«Богатые люди всегда за налоги. Почему? Потому что чем больше налогов, тем больше схем и тем больше у них преференций на возврате НДС. Европейцы, когда сюда заходят, а вот вам 8,5% ОВГЗ без налогов, вот вам преференции без налогов, а вот трудоустроим ваших всех отставных финансистов без налогов», - отметил Балашов.

По словам эксперта, украинцы не понимают, какие налоги платят, потому что государство загнало в тень. По мнению эксперта, иностранцы тоже формируют у Украины финансовую зависимость и тоже устанавливают налоги.

«В долги загоняют, чтобы сюда зайти и спокойно здесь работать, но нам за это дадут безвиз, чтобы вы сматывались в центр Европы. Поляки уехали все с Польши и теперь туда заезжают украинцы. Всё вот так циклично», - подчеркнул Балашов.

Как отметил Балашов, государство накладывает на украинцев налоги, не давая ничего взамен, что приводит к тенизации, а Запад, хоть и накладывает налоги, даёт нам перспективы развития.

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