О том, что же все-таки надо Путину, рассказал российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков в прог рамме «On Target с Капитаном Га ри Табах».

«Совсем не сложно понять, что надо Путину - ему надо сохранить свое вечное правление, потому что если он потеряет власть, то с одной стороны его ждет Гаага, а с другой стороны начнут мстить те, кого он уничтожил до этого. Поэтому для Путина удержание власти - это вопрос личной безопасности», - подчеркнул он.

Гудков считает, что личные интересы Путина уже давно противоречат интересам не только страны, но и правящих элит. Пока Путин еще популярный, его поддерживают, уверен он, но популярность идет вниз и в конце концов этот режим рухнет, когда от Путина и его популярности ничего не останется.

«Есть большой оптимизм, что когда мы начнем строить новую Россию, то даже элиты прибегут просить прощения с уверениями, что они так не хотели и в душе всегда нас поддерживали. Поэтому все что Путин делает - это сугубо для удержания власти, а для этого нужно главных оппонентов посадить, убить, отравить или выдавить из страны, а журналистов надо тоже всех уничтожить», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Малика, что Украина борется за свою землю, за свою страну и независимость.