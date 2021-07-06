Путин с Зеленским недавно обменялись заявлениями и тезисами по поводу украинско-российских отношений. Эту ситуацию прокомментировал политолог Руслан Бортник в своем блоге .

Как сообщает ведущий, президент России на открытой линии коснулся и украинского вопроса.

Бортник считает его слова жестокими, в частности он вспоминает разделение украинских элит и народа, которое сделал Путин. «А в ответе на вопрос почему Украина не признана недружественным государством для России, сказал, что украинцы с нами единый дружественный народ, который просто попал в плохие условия», - рассказывает он.

Эксперт отмечает, что президент РФ объяснил свой отказ встретиться с Зеленским внешним управлением Украины, мол, нужно говорить с Западом. Кроме этого, отмечает он, среди заявлений Путина было и то, что сотрудничество с Западом и построение военных баз - это прямая угроза самой России.

Зато Зеленский, как рассказывает Бортник, опроверг единство украинского и русского народов, это осталось в истории. «А тезисы про внешнее управление – это пропагандистская мантра для внутреннего потребителя в России, потому что в реальности все вопросы относительно Украины решаются в Украине и Украинским государством», - отмечает он.

Таким образом, эксперт заключает, что состоялся в определенной степени диалог между Путиным на пресс-конференции и Зеленским в интервью.

Напоминаем, Бортник рассказал о вероятности встречи Путина и Зеленского .