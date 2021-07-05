Politeka презентует опрос экспертной среды относительно эффективности партийного руководства украинских партий в конце политического сезона.

Корреспонденты издания выяснили мнение экспертов относительно руководителей таких политических сил:

• Александр Корниенко, - «Слуга Народа»;

• Петр Порошенко - «Европейская Солидарность»;

• Юлия Тимошенко ВО «Батькивщина»;

• Кира Рудик - «Голос»;

• Виктор Медведчук, - «ОПЗЖ»;

• Игорь Смешко – «Сила и Честь»;

• Олег Ляшко - Радикальная партия Олега Ляшко;

• Владимир Гройсман - Украинская стратегия Гройсмана.



По убеждению экспертов, наиболее эффективными партийными руководителями в 2020 - начале 2021 годов были лидер «Слуги народа» Александр Корниенко и глава «Голоса» Кира Рудик. Как отмечает большинство политологов, именно у этих двух политсил произошел наибольший прогресс в партийном развитии. Это касается ряда факторов. К примеру, развитие инфраструктуры, расширение и обновление.



В частности, в «Слуге народа» и «Голосе» идет постоянное обновление. Кто-то уходит из партий, но приходят и новые сторонники. Вокруг «СН» и «Голоса», подчеркивают эксперты, постоянно происходит много событий и возникают медиаповоды. Эти партии живы, отмечают они. Чего не скажешь о «Родину» и «ЕС», которые являются авторитарными и законсервированными политсилами, где не происходит никаких изменений и сдвигов в течение многих лет. А их лидеры Тимошенко и Порошенко находятся в парламенте почти с начала независимости Украины.



При этом, политолог Артем Бронжуков добавил: глава «ОПЗЖ» Медведчук существенно потерял свое влияние и авторитет, как в партии, так и среди сторонников. Причина - в решении СНБО, который ввел против него санкции, а также ряда уголовных дел, которые открыла генпрокуратура.



Эксперты, участвовавшие в опросе:



Владимир Фесенко

Дмитрий Левусь

Николай Давидюк

Вадим Карасев

Олег Охотин

Артем Бронжуков

Олег Лесной

Кирилл Молчанов