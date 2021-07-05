Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал своё мнение о войне с Россией. По его словам, конфликт с Россией будет существовать всегда, поэтому Украине надо рассчитывать только на себя.

«Это жизнь – она никогда не закончится. Мы всегда будем воевать и делить – так мы устроены. В Израиле и Южной Корее привыкли с этим жить. Ваш трудный сосед (Россия, - ред.), который всё время что-то долбит и ремонтирует, никуда не денется – он будет вашим соседом всегда», - отметил Табах.

По мнению эксперта, натянутые отношения с Россией будут существовать всегда, пока сама Россия существует, но, как отметил Табах, в разных формах (войны, случайные конфликты и так далее).

«Украина не может ни на кого рассчитывать. То, что есть союзники – это хорошо, а если они придут на помощь – это очень хорошо, но рассчитывать ни на кого нельзя. Рассчитывать можно только на себя и Украина уже показала несколько раз, что она может это сделать, и никто ей не нужен. Да, цена чрезвычайно высока, но «freedom is not free» (Свобода не бесплатна, - ред.)», - подчеркнул Табах.

По словам Табаха, Украина и без поддержки может справляться с соседом-агрессором, но тогда потери будут больше. Как отметил Табах, иметь союзников это хорошо, но всё равно надо рассчитывать на себя.

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