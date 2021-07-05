Любовь объясняет нам смысл существования государства, а если ее нет, то смысл государства находится в величии. Так заявил футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» и объяснил, почему в будущем мы должны строить страну с любовью к человеку.

«Известный факт, что работа, выполняемая с любовью, не только приносит удовольствие, но и зачастую характеризуется более высоким качеством. В деревне наши предки знали, что если относиться к земле с любовью, то она ответит взаимностью и будет выше урожай. Студенты знают, что любимый предмет учится легче, чем тот, который «надо», - говорит Толкачев.

Он отмечает, что у украинцев парадокс – мы согласны, что с любовью можно многое исправить, но государство строим без любви: вместо фундаментальной основы занимаемся «фантиками», увлекаясь то либертарианством, то болонской системой, то диджитализацией. Качественно новую и лучшую страну, по мнению футуролога, можно было бы построить, просто добавив немного любви.

«Любовь к человеку может быть ориентиром в каждой сфере общественной жизни. И при принятии законов, и при макроэкономическом регулировании, и при градостроении и даже при создании транспортной инфраструктуры. Ведь это так приятно, когда ты едешь по ровной дороге, когда автобус приезжает вовремя, когда оплата в метро сделана удобно, а в некоторых городах мира общественный транспорт вообще сделали бесплатным», - рассказал Толкачев.

Он уверен, что в будущем, когда мы будем строить страну с любовью к человеку, мы непременно пересмотрим взгляды на социальное обеспечение и, возможно, одними из первых в мире придём к выплате каждому гражданину «Безусловного основного дохода», чтобы облегчить жизнь, создать предпосылки для счастья и освободить человека от страха перед материальной нуждой и неопределенностью.

«В конце концов, именно любовь даёт нам ответ на сам смысл существования государства. Если любви нет, то смысл государства находится в величии, в росте ВВП, в экспансии или самоутверждении», - заявил Толкачев.

Напомним, Толкачев заявил, что человек не обуздан в своем стремлении к совершенствованию окружающего мира .