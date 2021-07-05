Любовь объясняет нам смысл существования государства, а если ее нет, то смысл государства находится в величии. Так заявил футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» и объяснил, почему в будущем мы должны строить страну с любовью к человеку.
«Известный факт, что работа, выполняемая с любовью, не только приносит удовольствие, но и зачастую характеризуется более высоким качеством. В деревне наши предки знали, что если относиться к земле с любовью, то она ответит взаимностью и будет выше урожай. Студенты знают, что любимый предмет учится легче, чем тот, который «надо», - говорит Толкачев.
Он отмечает, что у украинцев парадокс – мы согласны, что с любовью можно многое исправить, но государство строим без любви: вместо фундаментальной основы занимаемся «фантиками», увлекаясь то либертарианством, то болонской системой, то диджитализацией. Качественно новую и лучшую страну, по мнению футуролога, можно было бы построить, просто добавив немного любви.
«Любовь к человеку может быть ориентиром в каждой сфере общественной жизни. И при принятии законов, и при макроэкономическом регулировании, и при градостроении и даже при создании транспортной инфраструктуры. Ведь это так приятно, когда ты едешь по ровной дороге, когда автобус приезжает вовремя, когда оплата в метро сделана удобно, а в некоторых городах мира общественный транспорт вообще сделали бесплатным», - рассказал Толкачев.
Он уверен, что в будущем, когда мы будем строить страну с любовью к человеку, мы непременно пересмотрим взгляды на социальное обеспечение и, возможно, одними из первых в мире придём к выплате каждому гражданину «Безусловного основного дохода», чтобы облегчить жизнь, создать предпосылки для счастья и освободить человека от страха перед материальной нуждой и неопределенностью.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Горе пришло в семью звезды "Мэри Поппинс" Андрейченко, что известно: "За несколько часов до трагедии она дала мне..."
Ливни с градом обрушатся на Украину, срочное предупреждение ГСЧС: какие регионы в зоне риска
Беда с экс-супругой Пономарева Мозговой, срочно понадобилась помощь медиков: "Накололи..."
Полякова впервые за долгое время показала мужа, который старше ее на 22 года: "Встречали на двухэтажном катере"
«В конце концов, именно любовь даёт нам ответ на сам смысл существования государства. Если любви нет, то смысл государства находится в величии, в росте ВВП, в экспансии или самоутверждении», - заявил Толкачев.
Напомним, Толкачев заявил, что человек не обуздан в своем стремлении к совершенствованию окружающего мира.
Ранее Politeka сообщала, что Прокопенко объяснил, почему не бывает сильной армии без сильной экономики.