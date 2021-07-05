Как создать государственное учреждение? Об этом рассказывает экс-уполномоченная Верховной Рады и по делам Европейского суда по правам человека, заслуженный юрист Украины, экс-заместитель министра юстиции Валерия Лутковская в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» .

«Это направление будет работать постоянно, потому что кому-то надо представлять интересы государства в Европейском суде. Там соревновательный процесс и, соответственно, когда человек судится с государством, государство должен кто-то представлять», - говорит она.

Действительно, некоторые вещи сохранились еще с тех времен, когда она создавала Национальное бюро по делам соблюдения Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

«Но для начала надо самой понять: а что от тебя требуется? Потому что есть разные примеры того, как подобные институты работают в разных государствах. Кто-то сидит в Страсбурге, кто в официальном представительстве того или иного государства, кто-то сидит у себя в стране. Кто-то занимается выполнением решений Европейского суда, а кто не занимается. Готовой кальки нет. И должен понять, что хочешь именно ты», - отмечает юрист.

Ты должен четко вписать это в систему, которая существует на сегодняшний день, и, соответственно, сделать все, чтобы это более или менее функционировало в условиях уже существующего механизма.

«После этого любая организация – это профессионалы. Так случилось, что в тот момент, когда мы только начинали, профессионалов из Европейского суда по правам человека было мало. Соответственно, надо было отобрать хотя бы тех людей, которые готовы были учиться принимать совершенно новые правовые позиции. Когда удалось подобрать такую команду, мы учились с ними вместе. Мы вместе перелопатили огромное количество литературы, чтобы понять, как это должно работать. Мы учились и у британцев, и у поляков, и у других государств», - говорит Лутковская.

Напомним, Глузман прокомментировал массовую подготовку правоведов в Украине.