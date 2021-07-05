Политолог Руслан Бортник в своём блоге рассказал о вероятности встречи Путина и Зеленского. По его словам, между сторонами отсутствует понимание, поэтому нет возможности договориться о повестке дня, а Путин считает, что вопросы Украины надо обсуждать с представителями Запада.

«Песков заявил, что никакой подготовки к проведению встречи президентов России и Украины не ведётся. Стороны так и не смогли согласовать повестку дня. Между сторонами отсутствует какой-либо уровень доверия для того, чтобы договариваться», - отметил Бортник.

По словам эксперта, российская сторона считает, что обсуждать украинский вопрос надо только с Байденом или Макроном. Как отметил Бортник, стороны не могут договориться о темах, которые они могли бы обговорить на встрече.

«Отсутствие прямого диалога между Украиной и Россией остается одним из сложнейших факторов мирного урегулирования и диалога в части экономики и Донбасса, и Крыма», - подчеркнул Бортник.

По мнению эксперта, для решения актуальных проблем между Россией и Украиной должен быть именно прямой диалог, который не наблюдается из-за плохого взаимопонимания между сторонами и других политических факторов.

Напомним, на Politeka Бортник прокомментировал реакцию Кремля на новые санкции.

Ранее для Politeka Бортник рассказал, почему важно вернуть Донбасс.