Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» ответил на вопрос, если будет свободное владение оружием, не превратится ли Украина в Сомали?

«Нет, не превратится, потому что кроме свободного владения оружием ещё есть ответственность за владение оружием, где ты его можешь и не можешь применять. Короткоствол просто уравнивает наши возможности, когда нападают бандиты. Я вот живу в доме, и если на меня нападут – я не успею позвонить, поэтому мне желательно иметь короткоствол в доме – это просто защита», - отметил Балашов.

По словам эксперта, если бандиты будут грабить частный дом, то вызов в полицию не спасет, потому что наряд не успеет приехать вовремя, поэтому личное короткоствольное оружие может спасти человеку жизнь.

«Мы сейчас живем в новом мире, когда всё камерами отслеживается. Сейчас у преступников большие проблемы в Киеве – их вычисляют только по камерам. Мы вступаем в новый мир, в котором мы не должны запрещать, но сам человек будет стоять в рамках – если ты будешь ходить по улице с пистолетом, то тебя просто вычислят камеры, поэтому надо разрешить», - подчеркнул эксперт.

По мнению Балашова, сейчас в Украине очень много нелегального оружия, поэтому разрешение на владение выведет рынок оружия в официальный сектор. По словам эксперта, на запрете чего-либо возникает мафия, как и в случае с оружием или легкими наркотиками, а разрешение позволило бы это избежать.

Напомним, на Politeka Балашов высказался об олигархах.

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