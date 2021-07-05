Депутаты Верховной Рады предложили принять законопроект об изменении Уголовного кодекса, в частности речь идет о части о полномочиях президента Украины. Подробнее об этом рассказал депутат Антон Поляков в своем блоге «Правки Полякова».

Депутат говорит, что этот законопроект предусматривает для президента достаточно широкие полномочия, но речь идет только о Донбассе, как минимум сейчас и это выставляется как временная необходимая мера. Он конкретизирует, что в случае его принятия президент будет и контролировать, и судить, а также решать, кого из военнопленных обменивать, а кого - нет. «Кто предатель, а кто – патриот. Кого посадить и на сколько», - подчеркивает Поляков.

Также, добавляет он, президенту будет принадлежать право определять, кого судить за уклонение от уголовной ответственности. «Особо тяжкие преступления на неконтролируемых территориях предлагают сделать такими, которые не имеют срока давности», - сообщает политик.

По словам Полякова, в таком случае глава государства сможет принимать решения в отношении граждан других стран, а не только Украины, а также тех людей, которые не имеют гражданства вообще, если они будут признаны виновными в преступлениях на территории неподконтрольных областей.

Позиция Полякова в этом вопросе четкая: он считает, что эти полномочия противоречат Конституции Украины, а потому выступает против принятия законопроекта. «Я буду голосовать против законопроекта, потому что считаю это нарушением прав, как людей, так и Конституции», - говорит депутат.

Напоминаем, Поляков рассказал об осложнении процедуры получения статуса УБД за участие в АТО.

Ранее Politeka сообщала о том, что Поляков назвал проблемы со вступлением Украины в НАТО.