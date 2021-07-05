Специалисты Госэкоинспекции будут привлекаться для проведения экологической экспертизы и расчета ущерба, нанесенного окружающей среде в результате ДТП с автомобилями, которые осуществляли транспортировку опасного груза. Для этого подписан Меморандум о сотрудничестве ДЭИ с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Как пишет Знай.юа, новость сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.

«Также Укртрансбезпека, в случае выявления во время мероприятий контроля нарушений природоохранного законодательства, сообщать Госэкоинспекцию в оперативном порядке. Такое сообщение будет основанием для проведения внеплановых проверок транспортных предприятий», - добавил Андрей Малеванный.

Чиновник напомнил, что Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) осуществляет государственный контроль за тем, чтобы автомобильные и железнодорожные средства перевозки соблюдали законодательство и лицензионные условия, в частности, во время транспортировки опасных грузов, в частности, загрязняющих веществ. Несоблюдение правил их перевозки может привести к техногенным катастрофам и значительному вреду окружающей среде.

Кроме того, Укртрансбезпека проводит техническое расследование и анализ причин дорожно-транспортных происшествий.