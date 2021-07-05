Летом электроэнергия не выросла в цене. Эксперт по работе ЖКХ Олег Попенко объяснил в программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк , в чем причина.

Гость программы предупреждает, что большинству украинцев стоит готовиться к росту цен на электроэнергию. «Подорожание электроэнергии не произошло, потому что очевидно еще до не конца сформированы те принципы, на которых будут происходить изменения», - отмечает Попенко.

Он объясняет, что Минэнерго нужно заняться реформой и наконец разработать ее концептуально полностью. При этом эксперт считает, что пока государство к этому не готово.

Далее Попенко подробнее рассказывает об этой реформе: речь идет о снижении тарифа для социально незащищенных категорий населения, для тех потребителей, которые используют до 100 кВт электроэнергии - а это примерно 40% граждан. Он добавляет, что остальное население, использующее до 300 кВт или более 300 кВт, будет иметь также разный тариф.

Это, подчеркивает эксперт, только один вариант реформы, но их несколько. «Будет добавлена четвертая группа потребителей по тарифу 1 грн. 68 коп., и у нас получится четыре тарифа: 1 грн. - 1,20 грн., 1,68 грн., 2,30 грн., и 3,50 грн», - сообщает он об одном из сценариев.

Тем не менее, говорит Попенко, все эти сценарии на рассмотрении еще с нового года, но на их реализацию придется ждать.

Напоминаем, Попенко рассказал, что ни одна реформа ЖКХ в одной стране не была проведена за счет потребителя .