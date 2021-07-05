Экс-уполномоченный Верховной Рады и по делам Европейского суда по правам человека, заслуженный юрист Украины Валерия Лутковская в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» высказалась о деятельности системы государственной власти.

«То, что происходит сегодня со всеми решение СНБО – это откровенное нарушение Конституции Украины, это крах государственности. Если вы имеете информацию, что то или иное лицо вредит государству – пожалуйста, в суд, доказывайте в рамках уголовного процесса, получайте приговор и его реализуйте!», - заявляет она

Это же долго и нудно, отмечает ведущий.

«Я извиняюсь, такая у нас судебная система. Да, она у нас уже слишком перегружена и, соответственно, в таком случае это достаточно длинная ситуация. Но тогда ваши доказательства будут проанализированы. Они будут проанализированы объективным судьей, который возьмет это в руки и скажет или: это хлам! – и оправдает человека, или: действительно, человек виноват. И тогда все точки над «и» расставлены. Что мы имеем сейчас, я не понимаю», - говорит юрист.

Лутковская отмечает: суды перегружены, за день в среднем проходит сорок дел.

«Надо четко дать знать обществу, что тот посыл, который был в последнее время – это был посыл политиков, которые прекрасно понимают, кто потом будет их судить. Для того, чтобы потом не говорить: «Да, меня необъективный суд приговорил». Сразу проще сказать, что судья коррумпирован, тогда легче строить свою защиту», - подчеркивает Лутковская.

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