Политолог Руслан Бортник в своём блоге рассказал о законопроекте про поддержку национальных меньшинств. По словам эксперта, поддержку получат только коренные народы Крыма, а остальные меньшинства останутся в бесправном статусе.

«Законопроект по коренным народам принят в первом чтении. Тема сильно политизируется нашими и российскими политиками. Нет выступления по Украине, где бы Путин не вспоминал этот закон. Этим законопроектом предусматривается, что три национальных меньшинства Украины определяются и называются коренными народами – это этнические меньшинства, не имеющие своего государственного образования», - отметил Бортник.

По словам эксперта, крымские татары, караимы и крымчаки – теперь коренные народы Украины. Как отметил Бортник, согласно законопроекту эти три народа получают дополнительные права: государственное финансирование представительских органов (например, Меджлис), возможность создавать школы с обучением на родном языке, СМИ с вещанием на их языках с финансированием от государства и представительство в органах власти.

«Закон имеет, прежде всего, политические цели, среди которых повышение лояльности лидеров крымско-татарского народа к нынешней власти – они теперь сидят на государственном финансировании. Это важно с многих точек зрения, начиная с конкуренции с Порошенко до международных судов и подготовке к Крымской платформе», - подчеркнул Бортник.

По мнению эксперта, произойдет разделение прав национальных меньшинств на три группы: коренным народам будет оказана поддержка, меньшинства стран ЕС будут проходить диалоги, а остальные останутся в наиболее дискриминированном и бесправном статусе.

«Сам закон написан плохо. Многие положения противоречат законодательству Украины и здравой логике. Большинство норм декларативные и не будут работать», - сказал Бортник.

Напомним, Politeka публиковала мнение Бортника, что Украиной нельзя хвастаться в мире как примером успешных реформ.

Ранее для Politeka Бортник рассказал, почему важно вернуть Донбасс.



