Средняя продолжительность человеческой жизни увеличивается, и возникает вопрос: в каком возрасте в наше время лучше всего становиться родителями?

Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает футуролог Алексей Толкачёв.

«Меня самого мать родила в 41 год, а отцу было 43. Это великолепнейший возраст. После сорока лет люди совершенно осознанно подходят к потребности завести ребёнка. И к этому времени у них уже есть что передать ребёнку как личности. Я был в восторге от того, как меня воспитывали родители. Я интересовался прошлым, музыкой, искусством, а родители были моими друзьями. Они открывали мне такой мир, который не могут открыть двадцатилетние родители – они ещё сами ничего не знают. Раньше в деревнях детей заводили в двадцать лет, но отдавали на воспитание бабушкам. А у бабушки уже есть жизненный опыт, есть понимание, что хорошо, а что плохо», - считает гость программы.

Но сейчас, отмечает он, уже нет таких больших семей, в которых три-четыре поколения сидят друг у друга на головах.

«Двадцатилетняя пара рождает ребёнка, и даже не знает, как его пеленать. А года через три-четыре родители понимают: чёрт возьми, да мы же ещё молодые, нам хочется жить, а ребёнок мешает. Меня ужасает, когда родители совершенно не уделяют внимания ребёнку, не занимаются его воспитанием. Они родили его в своё время просто потому, что им говорили: так надо», - замечает Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он выразил опасение, что человечество может зайти в своих экспериментах слишком далеко.

Также Толкачёв отметил, что человек необуздан в стремлении к совершенствованию окружающего мира.



