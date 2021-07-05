Средняя продолжительность человеческой жизни увеличивается, и возникает вопрос: в каком возрасте в наше время лучше всего становиться родителями?
Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает футуролог Алексей Толкачёв.
«Меня самого мать родила в 41 год, а отцу было 43. Это великолепнейший возраст. После сорока лет люди совершенно осознанно подходят к потребности завести ребёнка. И к этому времени у них уже есть что передать ребёнку как личности. Я был в восторге от того, как меня воспитывали родители. Я интересовался прошлым, музыкой, искусством, а родители были моими друзьями. Они открывали мне такой мир, который не могут открыть двадцатилетние родители – они ещё сами ничего не знают. Раньше в деревнях детей заводили в двадцать лет, но отдавали на воспитание бабушкам. А у бабушки уже есть жизненный опыт, есть понимание, что хорошо, а что плохо», - считает гость программы.
Но сейчас, отмечает он, уже нет таких больших семей, в которых три-четыре поколения сидят друг у друга на головах.
«Двадцатилетняя пара рождает ребёнка, и даже не знает, как его пеленать. А года через три-четыре родители понимают: чёрт возьми, да мы же ещё молодые, нам хочется жить, а ребёнок мешает. Меня ужасает, когда родители совершенно не уделяют внимания ребёнку, не занимаются его воспитанием. Они родили его в своё время просто потому, что им говорили: так надо», - замечает Алексей Толкачёв.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Пассажирский автобус врезался в фуру под Харьковом: кадры с места
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
Полякова впервые за долгое время показала мужа, который старше ее на 22 года: "Встречали на двухэтажном катере"
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
Ранее, как сообщает Politeka, он выразил опасение, что человечество может зайти в своих экспериментах слишком далеко.
Также Толкачёв отметил, что человек необуздан в стремлении к совершенствованию окружающего мира.