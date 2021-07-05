Привлечение денег из-за рубежа на модернизацию украинской энергетики застопорено инвестиционными рисками, существующими в нашей стране. Об этом рассказал эксперт по работе ЖКХ Олег Попенко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Частный инвестор энергетики пока работает сугубо на тарифном поле и сколько может вынимает денег на модернизацию. Но как мы видим ситуацию, которая сложилась этим отопительным сезоном, когда у частных компаний, вырабатывающих электроэнергию в буквальном смысле, начали гореть блоки от перенапряжения», - акцентировал он.

Попенко рассказал, что это произошло в Донецкой, Запорожской областях и из-за этого пришлось частично импортировать электроэнергию из Беларуси для того, чтобы перекрывать пиковое напряжение. У государственного «Энергоатома» тоже существуют достаточно серьезные проблемы, считает он, и нужно понимать, что с ними делать дальше и каким путем мы будем решать проблемы состояния блоков АЭС.

«Если путем продления эксплуатации этих блоков, то на какой срок. Ведь основа украинской энергетики - это атомная энергетика, потому что она очень дешевая. Так вот наша задача как можно дольше продлить срок службы блоков АЭС. Выход из строя одного или нескольких блоков АЭС приводит к тому, что мы остаемся с очень дорогой электроэнергией, с которой мы не знаем, что потом делать», - резюмировал он.



Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что рост цен на газ и, соответственно, на тепло и горячую воду – неизбежен.

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