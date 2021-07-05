Если есть любовь к Богу и ближнему, то наша вера правильна.

Как пишет "Знай", об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua об этом сказал Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

Предстоятель отметил, что святые угождали Богу единым путем-верой, молитвой, постом, смирением и любовью. Он призвал христиан показывать свою веру добрыми делами и процитировал апостола Петра: «приложите всю бдительность, и покажите в вашей вере добродетель, а в добродетели познания, а в познании воздержания, а в воздержании терпение, а в терпении благочестия, а в благочестии братство, а в братстве любовь» (2 Петр. 1: 5-7).

Как объяснил Патриарх, добродетель благоразумия – это когда человек сознательно делает только добро, добродетель воздержания – когда человек – хочет она или нет, удерживает себя от зла и тянется к добру, добродетель терпения – когда человек не ропщет, не хулит Бога и людей, а терпеливо «уклоняется от зла и сотворяет благо» (1Петр. 3: 11), а добродетель братства – это любовь к ближнему, к брату.

"Если человек живет благочестиво, то он обязательно начинает любить своего брата. А как можно узнать, что человек любит брата? Из - за любви к Богу, то есть если он любит Бога, значит любит и брата», - сказал Митрополит Онуфрий.

Архипастырь отметил, что Вера обязательно ведет человека к любви, а любовь показывает, насколько правильна наша вера.

«Если есть любовь к Богу и ближнему, то правильно веруем, если нет этой любви, то мы еще неправильно веруем, еще не выполнили правил веры», - сказал Блаженнейший.

В завершение архипастырь призвал, чтобы каждый, в меру силу, шел тем путем, которым шли святые, - от веры до любви.

"А все это заключается в одном словосочетании: исполняй Божественный Закон, или вручи себя Богу. Когда мы вручаем себя Богу, то планы Богу не пишем, а говорим: «Господи, сделай так, как Ты считаешь полезным для меня». И если мы все принимаем с благодарностью Богу, то это и есть тот путь спасения, которым прошли все святые. Если мы будем идти по этому пути, то также будем иметь благословение Божие в земной жизни», - подытожил Митрополит Онуфрий.