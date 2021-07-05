Как ведет себя экономика в передышке между пандемиями рассказал политический эксперт Максим Яли журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Если мы берем общемировые тренды, то все-таки после вакцинации границы понемногу начали открываться, и такая глобальная передышка началась, экономика после сжатия начала выравниваться. Для Украины сейчас на самом деле благоприятный момент, потому что, когда запускаются мировые экономики, такие сырьевые экономики, как в Украине, получают дополнительный плюс, поскольку растет стоимость сырья», - подчеркнул он.

Яли рассказал, что на тот же металл, кукурузу, пшеницу начался резкий спрос и цены поднялись ввысь, поэтому у нас сейчас благоприятная конъюнктура. Другая проблема, считает он, что мы не запасаемся сейчас этими средствами и даже не перенаправляем их на подготовку к возможной новой волне коронавируса осенью.

«Средства от торговли сырьем мы проедаем или же вынужденно отдаем за кредиты от предыдущих долгов. На 80% ВВП наша экономика находится в долговой зависимости и это огромные средства, которые от нас забирают, не давая им идти на развитие во всех сферах. И когда появится новый штамм вируса, против которого не будут действовать вакцины, мир будет вынужден закрыться и опять произойдет схлопывание экономики», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Глушко, что среди вновь прибывших ФОПов 40% добавилось в области IT.

Также ранее Завальнюк рассказывала, что украинцы могут получать третьи по счету платежки за газ.



