Экс-уполномоченный Верховной Рады и по делам Европейского суда по правам человека, заслуженный юрист Украины Валерия Лутковская прокомментировала в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» случай, когда волонтерам – участникам ООС приходится через суд доказывать свое право на льготы.

«Есть универсальные правила, которые можно применять к абсолютно различным правоотношениям, - отвечает она. - Когда государство согласно Европейской конвенции по правам человека может вмешаться в права человека? Когда для этого есть законная цель и соответствующие законодательные основания, когда это необходимо в демократическом обществе. При наличии этих трех составляющих государство может вмешаться в то или иное право человека».

Сейчас возникла коллизия, когда государственные институты не могут защитить тех, кто защищал государство.

«Государство устанавливает законодательные льготы, которые применяются, в том числе, и на медиков, волонтеров, добровольцев. Оно говорит: «Вы имеете на это право». Минвет говорит: «А мы не знаем, что там происходило. А может, вы купили решения суда?». Это у нас обычная мантра, потому что любая власть не доверяет судам, и мы подаем апелляцию. Является ли это необходимым в демократическом обществе? Какую цель имеет под собой такое действие?», - отмечает Лутковская.

Она заключает: «По-моему, в этом случае цель неправильная: оправдать свою активную позицию «мы защищаем государственные деньги». Нет! Вы должны защищать тех волонтеров-медиков, которые в свое время подставили этому государству плечо! Потому что оно само не справлялось. Если вы таким образом на это посмотрите, эта необходимость в демократическом обществе станет под вопросом. И тогда, возможно, Минвет додумается, что важнее: сохранить государственные средства или все-таки поблагодарить того медика-волонтера, который помог».

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