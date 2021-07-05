Создание параллельных полиции органов правопорядка дало городским головам неограниченный ресурс для решения собственных вопросов и проблем. Такое мнение высказал юрист Геннадий Дубов на своей странице в Фейсбуке, комментируя ситуацию в Днепре, где представители "Муниципальной варты" напали на журналистов оппозиционных к мэру Борису Филатову каналов, пишут "Факты".

Дубов обращает внимание, что силовые структуры вроде «Муниципальной стражи» существуют в параллельной правовой реальности, подменяют собой полицию, напрямую подчиняются городскому голове и выполняют самые разные указания мэра.

"На днях аналогичная "Варта" Днепра, обеспечивая спорный демонтаж рекламных конструкций, причинила телесные повреждения журналисту, который освещал этот процесс. Все это, к сожалению, говорит о том, что формирование параллельной полиции системы идет достаточно бодро», - отмечает Дубов.

Напомним, 2 июля в центре Днепра работники «Муниципальной стражи» и неизвестные молодые люди жестоко избили нескольких операторов, а также разбили их технику во время освещения медиа незаконного демонтажа рекламных конструкций. В результате избиения оператор телеканала Д1 Сергей Файзулин оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением горла.

«Нападение подчиненных Филатова на журналистов еще раз показал, что нужно на законодательном уровне прописать, как и в каких ситуациях городские головы могут использовать работников «Муниципальной стражи», - подчеркнул Дубов.

Между тем юрист сомневается, что кто-то из «Муниципальной стражи» Днепра будет наказан за нападение на журналистов.

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) осудили нападение на журналистов в Днепре во время выполнения профессиональных обязанностей и призвали полицию к оперативному расследованию, по которому должно быть весомое наказание.

Ранее юрист и аналитик Андрей Вигиринский сделал предположение, что мэр Днепра Борис Филатов может стать техническим кандидатом Зеленского, чтобы отобрать голоса у Кличко.