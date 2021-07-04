Если даже человек будет ошибаться в своей вере, но жить по совести и выполнять заповеди, то обязательно Господь приведет его к правильному познанию Бога.

Как пишет Знай.юа со ссылкой на Центр информации УПЦ и сайт news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

«Человек сначала верит, а потом идет к своей цели. Хирург сначала верит, что он поможет человеку, а потом берет в руку скальпель. Художник сначала верит, что он нарисует картину, а потом берет в руку кисть. Так же и в духовной жизни. Для того чтобы объединиться с Богом, быть рядом с Богом, человек сначала должен поверить в Бога, а затем благодаря жизни по вере встречает Бога, соединяется с Богом и достигает своего вечного спасения», – провел Митрополит Онуфрий ​​параллель.

По словам Блаженнейшего, у людей часто возникает вопрос: спасутся ли те, кто исповедует Бога не православно?

«Если человек не имеет правильной веры, но живет по вере, по совести, то этого человека Бог обязательно приведет к правильному познанию веры и ко спасению», – отметил он.

Предстоятель УПЦ вспомнил историю о знакомом из Литвы по имени Петр.

«Мы называли его «Петр-литовец». Потому что родился он в Литве, в католической семье. Когда мы познакомились, ему было уже лет 60, а это был 1975-й год, – начал рассказывать историю о познании человеком Православной веры архипастырь. – Когда началась Вторая Отечественная война, Петр-литовец начал помогать пленным, не выделяя людей по национальности и вере. Немцы узнали об этом и вызвали его в гестапо на допрос. Сначала допрашивали словесно, но Петр отвечал: «Я – христиан и выполняю заповедь любви к человеку». Но фашистов это не удовлетворило, они спрашивали, на какую спецслужбу он работает. Затем его избили и подвесили к потолку, в таком состоянии оставив в камере. Петр очень страдал от боли и молился Богу о помощи. Ночью к нему пришел дивный муж, снял его с потолка и вывел из темницы. «Кто ты такой, что помог мне?», – спросил у него Петр. – «Я – преподобный Сергий, иди теперь, но прими Православную веру». Петро-литовец снова стал помогать пленным. Его снова допрашивали, снова пытали, но в камеру снова являлся преподобный Сергей и помогал ему. После завершения войны Петр часто приезжал в Троице-Сергиеву Лавру – так он и рассказал нам эту историю».

Митрополит Онуфрий призвал жить по заповедям Божьим, по совести. «Если даже человек будет ошибаться в своей вере, но жить по совести и выполнять заповеди, то обязательно этого человека Господь приведет к правильному познанию Бога», – отметил он.

Как заметил Предстоятель, чаще всего человек познает правильную веру уже перед смертью. «Поэтому надо стараться жить так, чтобы встретить Бога еще на земле», - заключил Блаженнейший.