В Днепре 2 июля на оживленной улице избивали журналистов и просто жителей города. Это дело рук бойцов КП «Муниципальная варта», которые пустили в ход не только кулаки, но холодное и огнестрельное оружие. Как пишет "Репортер", причина проста – ручной армии мэра Филатова, которая содержится за счет горожан, не понравилось, что журналисты независимых СМИ честно делали свою работу.

Предыстория событий такова. На недавнем исполкоме горсовета было принято решение о демонтаже ряда рекламных конструкций, бордов, принадлежащих частным фирмам. Очевидно, Филатов решил подмять под себя этот рынок, как прибирал чужой бизнес к рукам не раз. Но затея с бордами оказалась шита белыми нитками, поскольку незаконными объявили конструкции, установленные абсолютно законно. По всем правилам. И у журналистов есть документы, подтверждающие наличие соответствующих разрешений.

Именно поэтому съемочные группы ряда телеканалов Днепра прибыли на место демонтажа бордов, чтобы зафиксировать антизаконные действия городской власти на углу проспекта Пушкина и ул. Юрия Савченко. Но на месте их встретили вооруженные до зубов ножами и пистолетами сотрудники КП «Муниципальная варта». Встретили агрессивно и начали бить. Жестоко и беспощадно. В результате сотрудник телеканала «ОТВ» Игорь Гутник попал в больницу. Его коллегу, девушку, Викторию Соколенко также избили «муниципалы». При этом они разбили ее мобильный телефон, а также камеру, на которую фиксировался весь этот беспредел. Избиению подверглись и корреспонденты телеканала D1. Один из них с черепно-мозговой травмой оказался в больнице им. Мечникова.

Кроме того, под раздачу попали все, кто проходил в тот вечер по улице. Никто не разбирался, что к чему. Поражает и другой факт – кровь, стрельба, крики о помощи никак не подействовали на сотрудников Национальной полиции, которых на месте событий было достаточно, но они играли роль зрителей. Они не вмешались в эти бои без правил, которые устроили бойцы «Муниципальной варты», не защитили ни журналистов, ни женщин, ни жителей города, которых метелили кулаками и резали ножами. Открыто, с полной уверенностью в своей безнаказанности.

Подчиненные могут делать только то, что позволит им руководитель. Если бойцы «Муниципальной варты» пошли на то, чтобы открыто избивать журналистов, значит у них была санкция сверху. Поэтому смело можно утверждать, что заказчиков этого бандитизма стал Борис Филатов, ведь все коммунальные предприятия города по закону принадлежат именно ему.

Все пострадавшие журналисты написали заявления в полицию и обратились за помощью как к Президенту Украины, так и к министру внутренних дел Арсену Авакову. Теперь ждем реакции официальных органов. Если ее не последует, если виновные не понесут ответственности, итог предсказать легко – это окончательно развяжет руки Филатову и он будет действовать еще наглее и беспринципнее. Сегодня под удар попал рынок наружной рекламы, а завтра это может быть любой другой. Аппетиты у нынешней городской власти зверские, как и методы работы и расправы с неугодными.