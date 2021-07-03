В центре Днепра, 2 июня, на месте незаконного демонтажа рекламных конструкций избили журналистов местных телеканалов, которые приехали освещать неправомерные действия коммунальщиков.

Об этом сказано в заявлении телеканала «ОТВ», чьих сотрудников жестоко избили представители КП «Мунципальная варта», пишет D1. Нападение на журналистов произошло прямо в центре города — на пересечении проспекта Пушкина и ул. Савченко.

Группа лиц, назвавшихся работниками «Коммунального предприятия», осуществляли демонтаж рекламных конструкций. По их словам, они действовали под руководством директора департамента торговли и рекламы Днепровского городского совета Андрея Пильченка. Их сопровождали лица, одетые в форму работников коммунального предприятия «Муниципальная стража» Днепровского горсовета.

«Якобы в своих действиях они руководствовались решением исполнительного комитета Днепровского горсовета «О демонтаже рекламных конструкций». Но ни одно должностное лицо городского совета или представитель КП не смогли объяснить, каким решением они руководствуются в своей деятельности и предоставить доказательства его законности», — заявили журналисты, присутствовавшие на месте событий.

Отмечается, что работники КП «Муниципальная стража» применяли физическую силу к обычным гражданам, которые в это время просто проходили мимо по пешеходной зоне. Они нанесли множество телесных повреждений горожанам. Также было уничтожено несколько автомобилей.

Журналисты утверждают, что на месте потасовки находились сотрудники Нацполиции, но они показательно не вмешивались в ситуацию, а некоторые даже просто снимали происходящее на телефон, пока люди истекали кровью.

Сотрудники «Муниципальной стражи» во время столкновений применяли газовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. Минимум трех человек ранили холодным оружием. Журналист телеканала «ОТВ» Игорь Гутник был жестоко избит работниками КП. Впоследствии его госпитализировали.

«Ко мне подошли несколько крепких мужчин, которые были одеты в форму с нашивками«КП «Муниципальная стража». В грубой форме спросили, кто я. Я предоставил для осмотра свое удостоверение журналиста телеканала «ОТВ» и редакционное задание. Они отошли от меня на несколько метров.После этого, буквально за несколько минут эти же лица напали на меня и отобрали камеру, которой я снимал сюжет. Бросили ее на асфальт. Схватили меня за руки и начали кричать «На колени!». Против них я физически сопротивляться не мог, меня повалили на землю и начали бить руками и ногами по туловищу и лицу…» — рассказал он.

Также работники «Муниципальной стражи» уничтожили технику, которая была у журналистов «ОТВ». Избиению подверглись также сотрудники местного телеканала «D1». Отмечается, что свою работу продолжал только муниципальный канал, подчиненный городскому голове «Днепр TV».

Журналисты телеканала ОТВ уже обратились к президенту Владимиру Зеленскому, а также министру МВД Арсену Авакову с призывом отреагировать на вопиющее нарушение свободы слова и произвол мера города Бориса Филатова.