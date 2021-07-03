Вчера в Днипре был жестоко избит оператор оппозиционного по отношению к мэру Борису Филатову канала Д1 Сергей Файзулин.

Об этом сообщается в заявлении коллектива, обнародованном на официальном сайте, пишут "Українські новини".

Файзулин, согласно редакционному заданию, освещал незаконный демонтаж рекламных носителей организации "Гражданская сила" на проспекте Пушкина. Сначала работники "Муниципальной стражи" (силовой структуры, непосредственно подчиненной Филатову), которые были одной из сторон конфликта, мешали снимать событие. Позже силовики и молодые люди в черных и коричневых футболках повалили Сергея на землю и жестоко избили. В Областной клинической больнице имени Мечникова в Файзулина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение горла. Телеоператора госпитализировали.

Кроме избиения Файзулина, боевики "Муниципальной стражи" разбили камеру оператора и изъяли саму запись нападения. Также от рук нападавших пострадал оператор другого оппозиционного по отношению к Филатову канала - "ОТВ".

Нападающих задержала полиция, а руководство телеканала Д1 обратилось к возможным свидетелям нападения за помощью.

Сейчас ситуация с избиением оператора на контроле полиции. Между тем руководство Д1 ждет осуждения действий "Муниципальной стражи" и Бориса Филатов как от Национального союза журналистов Украины, так и со стороны международных и правозащитных организаций.

Это уже не первый конфликт мэра Днепра с работниками СМИ. Напомним, несколько дней назад Борис Филатов на своей странице в сети Facebook обозвал журналистов "скотами". Все потому, что несколько СМИ распространили версию, что Филатов будет баллотироваться на следующих президентских выборах как технический кандидат Владимира Зеленского.