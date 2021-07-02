21 июня в частной клинике Лапино умер российский олигарх Олег Бурлаков. Из достоверных источников нам стало известно, что он был привит российской вакциной, какой — не сообщается, и после этого заболел новой коронавирусной инфекцией.
Тело исчезло из морга в неизвестном направлении, передает Фокус со ссылкой на "Forbes".
Правоохранительные органы ситуацию не комментируют. В Москве у олигарха осталась малолетняя дочь.
Об Олеге Бурлакове известно, что он окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище и в советский период занимался секретными военными разработками. Служил офицером в Харькове, там же в 90-х начал заниматься бизнесом.
Он занимал 177-ю позицию в рейтинге богатейших людей России с состоянием 650 млн долларов. Основу капитала Бурлакова составляли средства от продажи акций "Новоросцемента" и "Бурнефтегаза", а также акции Стройлесбанка (75%).
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Похудевшая Могилевская нашла свое райское местечко в Украине: "И не нужно ехать никуда за границу"
Обиженная на Дурнева Ефросинина укатила на отдых с мужчиной своей мечты: и это не супруг, фото
Выпускной на Буковине закончился трагедией, врачи были бессильны: "Сразу после первого вальса"
Дан Балан не устоял перед юной красоткой с сайта знакомств, ничего общего с Тиной: "Вот она, та самая..."
В 2018 году на Бурлакова было совершено покушение. В центре Москвы неизвестными был обстрелян его Cadillac Escalade.
Последние упоминания Бурлакова связаны не с его состоянием, а с принадлежавшей ему 106-метровой парусной яхтой Black Pearl, работающей на альтернативных источниках энергии.