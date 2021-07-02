В программе Руслана Бизяева «Культ личности» экономист Виктор Скаршевский рассказал, какое будущее ждет криптовалюту.

В вопросе судьбы криптовалюты Скаршевский приводит один простой пример: когда Илон Маск похвалил биткоин, он вырос в цене, когда покритиковал за экологию, цена упала. «Вопрос о судьбе криптовалют – спекулятивный», - заключает он.

Эксперт отмечает, что во многом судьба криптовалюты зависит от слов известных людей о ней, но в целом она не столько думает о будущем, сколько о настоящем.

Также Скаршевский отмечает, что криптовалюты не ограничиваются одним только биткоином, их много, у каждой свои функции и не все они созданы на технологии блокчейн. «Но спрос на этот инструмент есть, и как на товар, и для спекуляции. Так что рынок криптовалют будет существовать», - убежден он.

Как отмечает экономист, будущее криптовалюты зависит не только от слов известных людей, но и от политики развитых государств. В этом контексте он упоминает Китай, который сейчас выдал запрет на биткоин, что не может не отразиться на его цене.

Тем не менее, Скаршевский считает все эти вещи спекулятивными и недолговременными, ведь в мировом масштабе такие факторы повлияют на криптовалюту незначительно. «Пока мы будем наблюдать здесь то, что видели до сих пор: подъемы будут сменяться падениями и наоборот», - заключает эксперт.

Напоминаем, Скаршевский рассказал об экономической ситуации в США.

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