80% воды, используемой в хозяйстве страны, берется из реки Днепр. Однако сегодня состояние главной водной артерии Украины - на грани катастрофы. Непосредственное влияние на реку Днепр имеют его притоки, в частности, и в Днепропетровской области.

Как пишет Знай.юа, об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Ингулец продолжает загрязняться высокоминерализованными водами, которые выкачиваются из шахт и сбрасываются в реку из балки Свистунова без надлежащей очистки. Недавно суд по иску ГЭИ обязал ГП "Кривбассшахтозакрытие", которое осуществляет откачку шахтных вод, оплатить убытки окружающей среде на сумму 2,5 миллиона гривен.

Побережья рек Орель и Саксагань завалены несанкционированными свалками, а из многочисленных незаконных врезок в воды попадают токсичные вещества. Кроме того, берега год застраиваются, а течения перегораживаются незаконными дамбами», - сообщил Андрей Малеваный.

Он отметил, что сейчас в Днепропетровской области усиленно проводятся меры для защиты рек.

"В частности, продолжается разработка плана управления шахтными водами Кривбасса, чтобы обеспечить сброс чистой воды в реку Ингулец. Органы местного самоуправления Днепропетровской области работают над ликвидацией незаконных дамб и застроек, а также устранением бесхозных свалок. Кроме того, в ближайшее время планируется комплексная ревитализация рек Орель и Саксагань», - отметил Андрей Малеванный.

По его словам, Госэкоинспекция осуществляет регулярный контроль за крупнейшими предприятиями Днепропетровщины, проверяя состав воды в местах сбросов с промышленных объектов и обследуя очистное оборудование.

«Также специалисты ГЭИ обеспечили обновление методики расчета ущерба за нерациональное использование водных ресурсов, что предусматривает повышение сумм возмещения за самовольный забор воды без измерительных приборов», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что для эффективной защиты Днепра и всех его притоков, необходимы комплексные решения.

"Во-первых, это повышение штрафа за загрязнение вод. Сегодня он составляет всего 85-136 грн. Во-вторых, утверждение комплексной программы санации Днепра, в которой будут задействованы центральные органы власти, органы местного самоуправления, община и международные партнеры Украины. В-третьих, обеспечение модернизации очистных сооружений предприятий.

Сверхважное значение имеет и усиление экологического контроля путем принятия законопроекта №3091. Он, в частности, повысит ответственность за недопуск на предприятия до более 1 миллиона гривен, что станет эффективным рычагом для неукоснительного контроля всех предприятий», - детализировал Андрей Малеваный.