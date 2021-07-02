Президент Зеленский предложил оградить Украину от Донбасса стеной. Свое мнение по этому поводу высказал политический консультант и блогер Михаил Чаплыга в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Я правда не понял, как они будут строить стену», - говорит Чаплыга об идее Зеленского построить стену на Донбассе.

После президента, рассказывает он, выступила министр социальной политики и заявила, что Украина должна выплатить жителям ОРДЛО 90 миллиардов по пенсиям и социальным выплатам. Эксперт подсчитал, что, если разделить эту сумму на 30, то получится 3 миллиарда евро, а МВФ обещал меньше. «То есть это чуть меньше транша МВФ мы «висим» туда. И как мы после этого будем интегрироваться?», - справедливо спрашивает он.

Также Чаплыга высказал мнение, что идея построения стены возникла из потребности отмыть деньги. «Я не могу логично комментировать, потому что это невозможно с точки зрения Конституции», - подчеркивает он. Эксперт добавляет, что позже звучали оправдания и спикер исправил Зеленского, но сути это не меняет, тем более, что слова Разумкова, вероятно, восприняли как оскорбление.

По мнению политолога, украинцы не слишком хорошо осознают разницу между территориальной целостностью и изменением границ, хоть это и совсем разные вещи. В то же время он предполагает, что изменение границ и референдум - это не такие уж и нереальные вещи.

Напоминаем, Бизяев рассказал, кому выгодна стена на Донбассе и построят ли ее все же.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга рассказал, к чему привела жесткая риторика Зеленского в отношении Запада.