Человек работает и отдает часть себя государству. Он платит налоги и создает возможность, чтобы государство выполняло свои функции. Поэтому в развитых странах государство тем же отвечает своим гражданам и поддерживает их до конца жизни. Так считает председатель Ассамблеи Национальностей Украины и объединенного конгресса азербайджанцев, экс-сопредседатель республиканского культурного центра тюркоязычных народов Ровшан Тагиев, который побывал гостем программы «Личность» Сергея Дойко.

«Нормально, уважительно, а не унизительно, как в нашей стране, когда пенсионерам мизер платят, что у них даже не хватает на качественные лекарства. А они вынуждены еще одеваться, питаться и платить грабительские коммунальные услуги», - отмечает он.

Мы гордимся, что первая Конституция была написана украинцем Пилипом Орликом, продолжает он. И то, что в 1996 году приняли Конституцию нашего государства.

«Но другое дело, что с этой Конституцией делают узурпаторы власти. Это диаметрально противоположные понятия. Я выставил пост на Фейсбуке с поздравлением ко Дню Конституции. То многие писали в комментариях: «А есть ли у нас Конституция?». Я увидел, что ни один человек мимо этого не прошел. Всех это беспокоит», - рассказывает Тагиев.

Он объяснил, в чем, на его мнению, заключается проблема украинской Конституции.

«Другое дело, что когда новые Президенты приходят, они хотят подмять конституционные нормы под себя, чтобы использовать эти механизмы для усиления своего влияния в дальнейшем. Мы должны строить другое государство, государство Украина с другими стандартами. С высокими стандартами и серьезной ответственностью, когда никто не станет посягать на нормы и принципы, которые заложены в Конституции, и уничтожать свой украинский народ», - делает вывод Тагиев.

Напомним, Главную проблему для украинской субъектности создает инфантильность, - Романенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что реакция на пленки Бигуса просто абсурдна.