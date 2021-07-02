Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, почему в футбольных сборных растет количество футболистов мигрантов. По его словам, дети мигранты имеют нужную силу воли, чтобы выбраться из неблагополучного места, поэтому становятся успешными футболистами.

«Интересный тренд, впрочем, не новый – это состав команд и растущая доля в них представителей потомков мигрантов. Сборная Франции – наглядная демонстрация колониального прошлого этой бывшей империи. И чем больше мигрантов в стране, тем больше их в сборных. Хотя если посмотреть на ту же Францию, то может показаться, что в этой стране живут уже только афрофранцузы», - отметил Яли.

По словам Яли, люди, которые родились в неблагополучных местах, обычно имеют сильную мотивацию (поскорее бы отсюда выбраться), что позволяет им на силе воли и труде выбраться в мир.

«Для детей мигрантов, особенно из африканских стран бывших колоний, футбол – это едва не главный шанс в жизни и возможность вытянуть счастливый лотерейный билет. Другое проявление, связанное с глобальным усилением рабочей миграции и разделением рынка труда, связано с натурализацией игроков. Экс-бразилец Марлос в сборной Украины – наглядное подтверждение», - сказал Яли.

Эксперт отметил, что если бы натурализованный Жуниор Мораес вышел в матче со Швецией, то Довбик вряд ли бы сыграл и забил победный гол.

«Для него на этом чемпионате пословица «Не было бы счастья, да несчастье помогло!» стала решающей дважды!», - подчеркнул Яли, намекая еще на серьезную травму нападающего сборной Украины Артёма Беседина, которую он получил в стыке со шведским футболистом, за что тот был удален с поля прямой красной и шведы остались в меньшинстве.

Напомним, Politeka публиковала слова Яли, что у Байдена и Путина есть различия в понимании подходов, путей и реализации Минских соглашений.

Ранее для Politeka Яли рассказал, отстоял ли Байден интересы Украины.