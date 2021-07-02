Очень важно понимать, какое место мысли о еде занимают в твоей жизни.

Психолог, гештальт-терапевт, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения Елизавета Савченко специально для Сlutch рассказала о том, когда "набеги" на холодильник являются нормой, а когда - поводом обратиться к врачу.

"Причины ночных «набегов» на холодильник могут быть разными. Например, у человека просто не было времени покушать, и он наелся на ночь. Есть люди, которые себе это позволяют и при этом живут абсолютно нормально, не испытывая чувства вины, что очень важно, и в целом их это не беспокоит. У них нет культа еды. Это норма.

Если же переедания на ночь и неконтролируемые «зажоры» происходят на постоянной основе, то это является веским поводом обратиться к специалисту.

Очень важно понимать, есть ли чувство вины, думаешь ли ты постоянно, что «вот сейчас закончу работать и пойду есть суши, а потом 3 бургера и т.д." Вот это уже не совсем норма, потому что мы должны есть для того, чтобы жить, но не жить для того, чтобы есть", - пояснила психолог.