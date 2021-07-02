Психолог, гештальт-терапевт. специалист по работе с расстройствами пищевого поведения Елизавета Савченко специально для Сlutch рассказала о расстройствах пищевого поведения у детей.
"К сожалению, возраст детей, которые болеют расстройствами пищевого поведения, с каждым годом становится все меньше и мы сталкиваемся с таким понятием, как бейбирексия.
Это понятие означает, что родители индуцируют ребенку свои пищевые расстройства. К примеру, когда родители - вегетарианцы и не кормят ребенка животным белком.
К моим коллегам обращалась семья с 3-летним ребенком. Из-за того, что он был на вегетарианском типе питания – малыш попал в реанимацию. Ему нужно было колоть белок, но родители из-за своих убеждений отказались. В результате ребенок умер.
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Не нужно навязывать ребенку такой тип питания. В норме вегетарианство или веганство - это осознанный выбор взрослого человека со сформировавшейся психикой, не в ущерб своему здоровью.
Если же в ущерб своему здоровью из-за каких-то философий, то это уже расстройство пищевого поведения". - пояснила психолог.