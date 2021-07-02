В программе Руслана Бизяева «Культ личности» экономист Виктор Скаршевский назвал ключевые экономические риски для граждан Украины в этом году.

По словам гостя программы, наибольший риск для граждан Украины в этом году - это рост тарифов на ЖКУ, в частности на отопление и снабжение горячей воды. «Это то, что касается каждого человека», - подчеркивает он.

В то же время Скаршевский даже называет это не столько риском, сколько вполне запрограммированным событием. «Уже с мая отменен так называемый режим специальных обязательств по газу перед теплокоммунэнерго и теперь они должны покупать газ по так называемой рыночной цене», - объясняет он.

Как говорит экономист, рыночная цена в Украине привязана не к собственной добычи, а к импортному паритету, а это 17 гривен за кубометр, если учитывать доставку. Он отмечает, что о снижении тарифов можно забыть, поскольку к этому нет никаких предпосылок. «Сейчас уже за 400 долларов зашкалило за 1000 кубометров. Год назад это было 60 долларов», - сообщает Скаршевский. Он предупреждает, что эта политика тарифо- и ценообразования приведет лишь к тому, что теплокоммунэнерго придется вдвое больше платить за газ, чем сейчас учтено в тарифе.

Эксперт объясняет, что тогда теплокоммунэнерго придется изменить свои тарифы, ведь между ценой на тепло и на газ существует зависимость: если газ вырос вдвое, то и тепло должно вырасти примерно в полтора раза. В то же время он сообщает, что газовый тариф так и составит 8 гривен до мая следующего года, ведь это годовой тариф.

Также Скаршевский касается темы субсидий, ведь свою политику в отношении них власть изменила в мае: решили ограничить доступ по определенным критериям и отменить местные комиссии, что назначали выплаты. «То есть, когда индивидуально надо было смотреть, нуждается ли семья или человек в субсидиях, или нет. А таких субсидий по статистике Министерства социальной политики было назначено 32% от всех», - заключает эксперт.

Напоминаем, Скаршевский рассказал об экономической ситуации в США.

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