Украина официально считается парламентско-президентской республикой – но насколько это соответствует действительности? Вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический эксперт Виталий Романченко.

«Украинский государственный строй я бы назвал квазидемократическим. Напомню, что слово «демократия» буквально означает народовластие. Однако в Украине есть якобы разделение власти, якобы выборные органы, но реальная власть принадлежит олигархам – крупному капиталу. То есть республика, в том числе и парламентско-президентская – это только форма. Нужно смотреть, каким содержанием она наполнена. Кроме того, ходят разговоры о внешнем управлении – даже Зеленский не выдержал и в открытую заявил Путину, что это не так. Но ведь и в самом деле Украина должна принимать такие решения, которые выгодны ей, а не другому государству. Это и есть суверенитет», - говорит эксперт.

Но сейчас, по его мнению, этого нет – Украине только что-то обещают.

«Мы действуем в интересах других стран, но даже не получаем обещанного», - считает Виталий Романченко.

Ранее, как сообщает Politeka, генерал-майор Сергей Кривонос напомнил украинской власти, что эти люди – не цари, а только менеджеры, которых нанял на работу народ .