Президент Украины Владимир Зеленский должен закрыть плохие незавершенные истории экс-главы государства Петра Порошенко.

Об этом написал Юрий Романенко на «Хвиле».

Юрий Романенко объяснил, почему Украина не превратится в экономического «тигра» Восточной Европы, после того, как улучшится инвестиционный климат.

«У нас все время носятся с тезисом о том, что нужно улучшить инвестиционный климат, и Украина быстро превратится в экономического тигра Восточной Европы. Не превратится, пока у нас нет порицания кидка на уровне базовых социальных норм. Возьмем, к примеру, конфликтную ситуацию с торговым комплексом Sky Mall, которая уже длится лет 10. Вот в Инете полно информации о том, как этот торговый комплекс отжали у эстонцев», – отметил он.

Эксперт напомнил, что отжим торгового комплекса начался еще при четвертом президенте Украины Викторе Януковиче, но окончательно произошел при Порошенко. К тому же в рейдерской атаке участвовали люди из ближайшего окружения Порошенко. К примеру, в лице его зама Александра Грановского.

При этом инвесторы выиграли уже несколько судов в Лондоне, где была восстановлена вся последовательность действий заинтересованных лиц (Адамовский, Грановский и К) по переводу собственности на себя.

Более того, Украине светит иск в 750 млн долларов, которые придется заплатить, если собственность не вернут законным владельцам.

«Поскольку между Украиной и Эстонией подписаны соответствующие соглашения по защите прав инвесторов, то Украине светит иск в 750 млн долларов, которые придется заплатить, если собственность не вернут законным владельцам. Фактически в Лондоне было установлено, что украинское государство играло против иностранных инвесторов, поскольку предпринимались согласованные действия на уровне судов и других государственных институтов Украины», – рассказал Романенко.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что для Зеленского ситуация со Скай-моллом является знаковой. Поскольку в 2019 году он шел с лозунгами радикального разрыва с практиками Порошенко.

«Одно дело болтать об «инвестнянях» на форумах, а другое дело разгребать завалы реальных конфликтов, которые являются лакмусовой бумажкой для зарубежных инвесторов, да и для украинского бизнеса», – объяснил он.

Романенко также подчеркнул, что для того, чтобы разговоры об улучшении инвестиционного климата в Украине получили необходимую конкретику, Банковая должна закончить плохую историю из эпохи Порошенко. «Чем больше у Зеленского плохих незавершенных историй Порошенко, тем хуже как для него, так и для Украины».

К тому же эксперт напомнил, что за два года команда Зеленского сама породила несколько знаковых корпоративных конфликтов. Например, с «Мотор-Сичью», где Украина рискует влететь на 3 млрд долларов в Лондонском арбитраже по иску китайцев.

При этом Банковая должна понимать, что судьба Зеленского и его политической силы будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг Порошенко и его окружения.

«Зеленский сам взял на себя обязательства стать приговором Порошенко. Потому Банковой особенно нужны справедливые решения на базе закона (поскольку решения того же СНБО выводят ситуацию за пределы правого поля, хотя в краткосрочной перспективе создают проблемы фигурантам), чтобы выводить Украину из ресентимента, который заставляет всех гоняться друг за дружкой и догонять после очередных выборов. Именно отсюда Дацюк абсолютно прав, когда говорит, что «невозможно переосмыслить поведение, не пережив внутреннего преображения», – добавил Романенко.