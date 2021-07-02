Что в Украине происходит с Министерством соцполитики? На этот вопрос постаралась ответить эксперт по экономическим вопросам Юлия Глушко журналистке Любови Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«За это отвечают все те, кого мы выбираем. Украинцы выбирают Верховную Раду, она, пользуясь нашим выбором, выбирает нам Кабинет Министров, он в свою очередь пользуется тем, что мы ни с кого ничего не требуем. Поэтому Кабинет Министров неэффективно использует денежные активы, которых не хватает на социальное обеспечение деток, пенсионеров и молодых семей», - сказала она.

Глушко считает, что соответственно создается круг феодализма и феодальной зависимости, а так происходит, потому что украинцы не хотят научиться требовать исполнения ожиданий от тех, кто приходит во власть.

«Для меня не понятно, почему в бюджете рост социальной защиты и пенсионного обеспечения - это одна статья и как понять, что из них пенсия, а что из них защита? Давайте отдельно защищать пенсионеров и отдельно защищать рождаемость, а они планируют вырасти только на 40 миллиардов гривен и это очень маленькая цифра в сравнении с тем, как они хотят улучшить судебную власть», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что налоговая амнистия не будет пользоваться популярностью среди граждан.

Также ранее Глушко рассказывала, что среди вновь прибывших ФОПов 40% добавилось в области IT.



