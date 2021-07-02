Львовское предприятие «Электрон» оспаривает контракт, подписанный Киевом с "Татра-Юг" на поставку 20 новых трамваев

В феврале 2021 года по результатам международного тендера, проведенного по процедурам Европейского инвестиционного банка, между КП "Киевпастранс" и украинской компанией "Татра-Юг" был подписан договор на поставку 20 низкопольных трамваев.

В тендере кроме «Татра-юг» и «Электрон» (завод «Электронмаш), участвовало белорусское предприятие - ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Победителем тендера стало «Татра-Юг», которое за сумму тендера предложило поставить 20 трамваев, в то время как его соперники – «Электрон» и «Белкоммунмаш» - по 14 и 10 трамваев соответственно.

Однако проигравший в тендере «Электрон» подал жалобу в Европейский инвестиционный банк, а узнав, что Европейский инвестиционный банк результаты тендера одобрил, обратился с исковым заявлением в Хозяйственный суд. Суд отказал «Электрону» в иске в полном обьеме, но и это не установило львовян. Сейчас «Электрон» подал апелляционную жалобу на решение суда в Северный апелляционный Хозяйственный суд.

«Электрон» пытается обвинить «Татра-Юг» в слишком низкой цене за трамвайный вагон, а также отсутствии необходимого опыта для выполнения контракта. Несмотря на то, что сами львовяне начали выпуск трамваев только в 2013 году, а "Татра-Юг" на двадцать лет раньше, выпустив за это время более 150 трамвайных вагонов различной конструкции, в том числе и низкопольных, а также выполнило экспортный контракт для Египта.

«Электрон» хочет добиться решения суда об отмене победы «Татры-Юг» и присуждения победы себе, как участнику занявшему второе место и предложившему на 6 вагонов меньше за ту же сумму. Отметим, что компания «Татра-Юг» уже запустила производство по данному контракту, а первый вагон уже успешно прошел обкатку и сертификацию на заводе в Днепре.

Таким образом, теперь от решения суда зависит, сколько вагонов получит Киев - то есть «Электрон» попросту может «украсть» у города шесть новых трамваев… Также есть риск, что данный проект будет заморожен вообще и Киев не получит ничего. И это при том, что сам мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, что качество вагонов «Электронмаша» очень низкое, а уже приобретенные городом трамваи «месяцами стоят и гниют в депо».