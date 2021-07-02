Владимир Путин исчерпал себя и все, что он может еще создать, это только режим СССР в современной России. Так сказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем», оценивая перспективы президента РФ

Балашов дает довольно положительные прогнозы Украине: война заканчивается, страна становится членом Евросоюза и здесь развивается бизнес. Особенно он акцентирует на первой позиции - война заканчивается, ведь у Путина, по его словам, уже просто нет сил ее продолжать.

«Это уже сидит Кощей Бессмертный, бледный, несчастный и все знают, где его смерть – его смерть в игле, и эту иглу держит Байден», - говорит эксперт.

Он отмечает, что за 7 лет войны позиции президента России серьезно пошатнулись и он даже начал использовать предлог «в», а не «на», говоря об Украине. По словам Балашова, сами россияне уже одобрительно оценивают шаг, который сделала Украина - оторвалась от империи.

Но эксперт не считает сегодняшнюю Россию империей, он скорее сравнивает ее с Советским Союзом. «На самом деле мы не с Россией воюем, а с «постсовком», потому что каким-то образом Путин превратился в «постсовок» и охраняет советский миф», - рассуждает он. Балашов добавляет, что это возвращение к советскому режиму, его философии и мифам делает современную Россию отсталой.

Зато Украина, подчеркивает предприниматель, отказалась возвращаться в советское прошлое и выбрала свое будущее в Европе, а это вызывало уважение к ней даже у россиян.

Напоминаем, Балашов рассказал, в чем проблема олигархов.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов рассказал, почему украинцы мало зарабатывают.