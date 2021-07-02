Владимир Путин исчерпал себя и все, что он может еще создать, это только режим СССР в современной России. Так сказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем», оценивая перспективы президента РФ
Балашов дает довольно положительные прогнозы Украине: война заканчивается, страна становится членом Евросоюза и здесь развивается бизнес. Особенно он акцентирует на первой позиции - война заканчивается, ведь у Путина, по его словам, уже просто нет сил ее продолжать.
«Это уже сидит Кощей Бессмертный, бледный, несчастный и все знают, где его смерть – его смерть в игле, и эту иглу держит Байден», - говорит эксперт.
Он отмечает, что за 7 лет войны позиции президента России серьезно пошатнулись и он даже начал использовать предлог «в», а не «на», говоря об Украине. По словам Балашова, сами россияне уже одобрительно оценивают шаг, который сделала Украина - оторвалась от империи.
Но эксперт не считает сегодняшнюю Россию империей, он скорее сравнивает ее с Советским Союзом. «На самом деле мы не с Россией воюем, а с «постсовком», потому что каким-то образом Путин превратился в «постсовок» и охраняет советский миф», - рассуждает он. Балашов добавляет, что это возвращение к советскому режиму, его философии и мифам делает современную Россию отсталой.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Беременные Катя Осадчая и MamaRika померялись животиками у бассейна: "Будет девочка"
Как Кароль, Дорофеева, Никитюк и другие звезды выглядели в школьные годы: неожиданные фото
Любимица Винника, покрасовавшись в бикини, отожгла у бассейна под Полякову: "Королева ночи"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин с невестой решили не приглашать Тину Кароль на свадьбу: выяснилась причина
Зато Украина, подчеркивает предприниматель, отказалась возвращаться в советское прошлое и выбрала свое будущее в Европе, а это вызывало уважение к ней даже у россиян.
Напоминаем, Балашов рассказал, в чем проблема олигархов.
Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов рассказал, почему украинцы мало зарабатывают.