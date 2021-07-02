Недавно завершились длительные гонки за должность ректора Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, которые завершились победой со второй попытки Владимира Бугрова, пишет "Политрада".

Владимир Бугров - многолетний заместитель ректора Леонида Губерского по учебной работе уже вошел в историю главного Университета страны. Он, помимо участия в ряде скандальных и коррупционных историй, первый с 1834 года руководитель Университета - кандидат, а не доктор наук?!

Дальше больше рекордов. Новый Ректор впервые назначает... аж 9 проректоров из числа своих друзей. Сейчас дошло время до смены руководителей факультетов. И первым здесь, конечно, юридический факультет. Точнее, Институт права! Потому что юридический факультет во времена Губерского-Бугрова превратили в институт, чтобы уволить неугодного декана Ивана Гриценко. Теперь очередь дошла и до и. о. директора Института права Елены Орлюк. Почему спросите Вы, те же самые руководители, которые обосновывали необходимость преобразования факультета в Институт - через полгода обосновывают необходимость преобразования Института в факультет?! Потому что надо трудоустроить, как говорят в университете, кума вице-спикера Стефанчука. Того самого Стефанчука, который уже устроил на работу в КНУ свою жену и жену своего брата-депутата!

А поскольку Стефанчук так активно помогал Бугрову избраться ректором, что даже изменил Закон о выборах в вузах, то сейчас требует кадровых изменений в своих интересах.

Как стало известно, ученый совет Института права единогласно принял решение о поспешности очередной "реформы" в коллективе юристов КНУ!|

Поэтому будем наблюдаться чем закончится попытка утверждения кумизма в университете Шевченко.

Петр Подгорецкий.