Несмотря на покушение и на то, что виновных до сих пор не нашли, председатель Ассамблеи Национальностей Украины и объединенного конгресса азербайджанцев, экс-сопредседатель республиканского культурного центра тюркоязычных народов Ровшан Тагиев будет продолжать заниматься активной общественной деятельностью. Об этом он заявил в программе «Личность» Сергея Дойко

«Меня ничто не остановит, - говорит он. – Это моя жизненная позиция: я не сдаюсь. Я считаю, что моя роль, моя миссия как гражданина этой страны – сделать максимально возможное для того, чтобы повлиять на те несправедливые процессы, которые окутали Украину».

Ровшан Тагиев также рассказал о требовании семизначных сумм за место в предвыборном списке.

«В партийном списке проходном мне ставили такие условия. Но моя принципиальность никогда не позволит, чтобы я покупал себе место в парламенте. Есть люди, которые имеют много денег, и они хотят сделать что-то полезное или самовыразиться. Они могут заплатить деньги, даже зная, что они их не «отобьют», чтобы иметь свой депутатский статус. Только эти сиделки и кнопкодавы-депутаты ничего, кроме вреда, Украине не приносят. Если у человека есть сотни миллионов долларов, могут сказать: «А ты кто?». Миллионеров или миллиардеров много. А ему нужен депутатский статус. У некоторых людей это своеобразный комплекс. Они хотят компенсировать свои психологические недостатки всякими действиями, возможностями. Я же хотел идти в парламент только для того, чтобы привлечь на свою сторону больше сторонников для противодействия грязной коррупционной машине, которая 30 лет нас ведет в пропасть», - отмечает Тагиев.

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