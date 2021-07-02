Одним из участников коррупционной схемы вокруг строительства новой окружной дороги Житомира мог быть заместитель директора представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине (ЕБРР) Марк Магалецкий. Об этом сообщил «УНИАН» со ссылкой на расследование программы «Секретные материалы».

Опубликованное журналистами видео свидетельствует, что Магалецкий во время обеда получает пакет с возможной взяткой от Юрия Срибняка, представителя компании IRD Engineering s.r.l. Данная компания выполняет функции технического надзора во время строительства дорожных объектов, в том числе и на окружной Житомира. По мнению СМИ, взятка должна была способствовать продлению контракта между ЕБРР и IRD.

В расследовании отмечается, что подрядчиком в строительстве окружной была китайская компания Synohidro, однако контракт с ней был разорван по инициативе Укравтодора, так как качество работ было неудовлетворительным. При этом компания IRD, которая должна была следить за качественным выполнением работ, осталась в проекте. Укравтодор и Житомирская служба автодорог обращались в СБУ с жалобами на некачественную работу как Synohidro, так и IRD.

«На основе дискуссий, проведенных между господином Срибняком и господином Орсини, владельцем IRD, этот пакет содержал компенсацию за услуги господина Магалецкого. Деловые переговоры завершились обязательством господина Магалецкого поддержать IRD, а также ее партнеров и соучастников в выигрыше будущих тендеров, финансируемых недавно подписанным кредитным соглашением между правительством Украины и ЕБРР», - приводит издание слова одного из источников, бывшего сотрудника IRD, переписка которого оказалась в распоряжении журналистов.

При этом в расследовании упоминаются и другие свидетельства существования коррупционной схемы. Согласно продемонстрированным документам, услуги ЕБРР в качестве консультанта предоставляла жена Срибняка Алла, на ФОП которой ежемесячно перечисляли около 3 тыс. евро, хотя по факту услуг она не оказывала.

«Все эти схемы, переписки и теплые обеды с непрозрачными пакетами похоже направлены на затягивание строительства дорог в Украине, еще и за кредитные средства, которые вскоре мы будем с вами отдавать», - резюмируется в расследовании.