Депутат фракции «Слуга народа» Сергей Демченко использует друзей, подчиненных и родственников для сокрытия своих реальных доходов. Об этом говорится в расследовании, проведенном Delo.ua.

«У нардепа есть и квартира в элитном ЖК в Киеве, и хороший загородный дом, и квартиры в разных городах страны, и внушительные по территории землевладения, и куча фирм, регулярно выигрывающих многомиллионные тендеры. Только по документам почти все это ему не принадлежит», - отмечают журналисты.

В частности, 10 земельных участков в Днепре, по 2 га каждый, он переписал на подругу, адвоката Александру Август. Она также указана как соосновательница строительной компании ООО «Яворницкий», чьи контактные данные совпадают с фирмами «Позитив» и «Ермо и К» - их тоже относят к бизнес-структурам депутата.

«В это же время бизнес-жилку неожиданно проявила 70-летняя мама Демченко Зоя Петровна, которая недавно переписала свою прибыльную строительную компанию «Макарленд» на 28-летнего Максима Пирогова, который является давним другом депутата Демченко и его адвокатом», - комментируют журналисты.

При этом мама депутата продала активы компании, на которую оформлено 7 участков площадью 20 га в Киевской области, всего за тысячу долларов.

По данным журналистов программы «Частное обвинение», по адресу регистрации «Макарленд» зарегистрирована еще одна фирма депутата – компания «Девелопмент Солюшенс», которая в июне 2021 года бесплатно получила в собственность 21 земельный участок в Киевской области общей площадью 5,2502 га с целевым назначением «для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений».

Также в соцсетях неоднократно публиковали информацию о другой недвижимости Демченко, скрытой от декларации: доме на 467,8 м2 в Одесской области, коммерческой и жилой недвижимости в Днепре и Днепропетровской области.

Помощница депутата Татьяна Угленко указана соосновательницей компании «БИ ТИ солюшнс». Эта фирма умудрилась выиграть 20 тендеров на сумму 12,44 млн грн, будучи единственной участницей торгов.

«Вне сомнений, все эти данные должны заинтересовать НАБУ и НАЗК», - констатируют журналисты.